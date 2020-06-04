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Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть храмы для прихожан

Посещать храмы, церкви и мечети в Санкт-Петербурге запретили с 28 марта из-за распространения коронавируса. Теперь прихожане смогут прийти на богослужение, но обязаны носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и другие правила
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С 5 июня в Санкт-Петербурге позволят посещать объекты религиозных организаций, следует из постановления правительства города, подписанного губернатором Александром Бегловым. Из-за пандемии коронавируса в храмы, церкви и мечети жителям Санкт-Петербурга запретили приходить с 28 марта.

Посещать храмы прихожанам позволят при соблюдении требований и рекомендации Роспотребнадзора и других правил:

  • Верующие должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию (находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга).
  • Одновременно в храмах может находиться ограниченное количество людей: не более одного человека на 4 кв. м в помещениях площадью до 400 кв. м.
  • В храмах также необходимо дезинфицировать контактные поверхности, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха и регулярно проветривать помещения.
  • При входе нужно обрабатывать руки антисептиком.

Однако людям пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам с хроническими заболеваниями власти Петербурга рекомендовали по-прежнему не посещать храмы.

Московские храмы откроют для прихожан с 6 июня
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве религиозные организации для прихожан откроют с 6 июня. Так же, как в Петербурге, при посещении храмов должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологических предписания, включая ограничения по количеству людей (один человек на 4 кв. м). В Подмосковье, где зараженных коронавирусом меньше, чем в столице, храмы разрешили посещать еще 31 мая. С 12 апреля РПЦ рекомендовала московским и областным храмам проводить службы без прихожан, однако участникам богослужений разрешалось присутствовать в помещениях.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, храмы
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