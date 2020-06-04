Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть храмы для прихожан

Посещать храмы, церкви и мечети в Санкт-Петербурге запретили с 28 марта из-за распространения коронавируса. Теперь прихожане смогут прийти на богослужение, но обязаны носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и другие правила

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С 5 июня в Санкт-Петербурге позволят посещать объекты религиозных организаций, следует из постановления правительства города, подписанного губернатором Александром Бегловым. Из-за пандемии коронавируса в храмы, церкви и мечети жителям Санкт-Петербурга запретили приходить с 28 марта.

Посещать храмы прихожанам позволят при соблюдении требований и рекомендации Роспотребнадзора и других правил:

Верующие должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию (находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга).

Одновременно в храмах может находиться ограниченное количество людей: не более одного человека на 4 кв. м в помещениях площадью до 400 кв. м.

В храмах также необходимо дезинфицировать контактные поверхности, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха и регулярно проветривать помещения.

При входе нужно обрабатывать руки антисептиком.

Однако людям пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам с хроническими заболеваниями власти Петербурга рекомендовали по-прежнему не посещать храмы.