Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть храмы для прихожан
С 5 июня в Санкт-Петербурге позволят посещать объекты религиозных организаций, следует из постановления правительства города, подписанного губернатором Александром Бегловым. Из-за пандемии коронавируса в храмы, церкви и мечети жителям Санкт-Петербурга запретили приходить с 28 марта.
Посещать храмы прихожанам позволят при соблюдении требований и рекомендации Роспотребнадзора и других правил:
- Верующие должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию (находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга).
- Одновременно в храмах может находиться ограниченное количество людей: не более одного человека на 4 кв. м в помещениях площадью до 400 кв. м.
- В храмах также необходимо дезинфицировать контактные поверхности, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха и регулярно проветривать помещения.
- При входе нужно обрабатывать руки антисептиком.
Однако людям пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам с хроническими заболеваниями власти Петербурга рекомендовали по-прежнему не посещать храмы.