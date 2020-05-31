Пандемия коронавируса , 31 мая, 20:20
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В Подмосковье разрешили посещать храмы и проводить богослужения
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила жителям Подмосковья посещать храмы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, говорится на сайте Московской епархии.
Митрополит отметил, что Микаилова рассказала ему о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. «Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время», — сказал он по окончании литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
Ювеналий отметил, что богослужения будут проводиться на открытом воздухе около храмов с соблюдением всех санитарных предписаний.Материал дополняется.