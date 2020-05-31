В Подмосковье разрешили посещать храмы и проводить богослужения

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила жителям Подмосковья посещать храмы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, говорится на сайте Московской епархии.

Митрополит отметил, что Микаилова рассказала ему о первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. «Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время», — сказал он по окончании литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Ювеналий отметил, что богослужения будут проводиться на открытом воздухе около храмов с соблюдением всех санитарных предписаний.

Материал дополняется.