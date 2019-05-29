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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
Глава региона ранее заявил, что причина катастрофы SSJ100 в Шереметьево — это на «100% человеческий фактор». Из-за этого «Аэрофлот» ранее обвинил Фургала в давлении на следствие, а затем потребовал опровергнуть эти слова
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении авиаперевозчика.

«Компания считает необходимым еще раз отметить, что озвученный губернатором вывод был сделан на основе письма Росавиации», которое, как указывало само Федеральное агентство воздушного транспорта, «не является оценкой Росавиации действий экипажа».

В документе, который предназначался авиакомпаниям, не содержится «утверждений о «100% человеческом факторе» в произошедшей трагедии, как это интерпретировал губернатор края Сергей Фургал», отметили в «Аэрофлоте».

Материал дополняется.

Теги: SSJ100, «Аэрофлот»
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