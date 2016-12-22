Власти Якутии усомнились в восстановлении выкатившегося за ВПП самолета

Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 10 октября, скорее всего, не подлежит восстановлению. Об этом заявил ​министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Тарасов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у самолета выявили повреждения основных и передних стоек шасси, а также фюзеляжа. По его словам, в Якутске продолжает работать комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В ночь на 10 октября самолет SSJ-100, следовавший из Улан-Удэ в Якутск, выкатился за пределы ВВП в якутском аэропорту, после чего у него подломились основные опоры шасси. Четыре человека обратились в медпункт. Всего на борту лайнера был 91 человек, пятеро из них были членами экипажа.

Росавиация организовала проверку и выяснила, что авиакомпания «Якутия» нарушала максимальную продолжительность летных смен экипажей, не выполняла в установленные сроки техобслуживание самолетов и фальсифицировала документы. По данным ведомства, самолет SSJ-100 эксплуатировался с отложенной неисправностью. В связи с этим Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта авиакомпании.