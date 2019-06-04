Задержаны двое подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ в Подмосковье

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ в Подмосковье

В причастности к убийству спецназовца Никиты Белянкина подозреваются двое мужчин, сообщил Следственный комитет. Белянкин погиб от полученного в драке ножевого ранения 1 июня

Цветы на месте гибели ветерана боевых действий Никиты Белянкина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске, сообщает СК.

Ведомство не указывает имена задержанных, отмечая, что это мужчины 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них следствию предстоит установить.

Следственный комитет указывает, что 1 июня ночью бывший военнослужащий «вмешался в конфликт между неизвестными лицами и пострадавшим от их действий гражданином». «В результате попытки помочь раненому мужчине ветерану боевых действий была нанесена смертельная травма», — говорится в сообщении ведомства.

1 июня возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе был убит боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин.

Белянкин возвращался с подругой домой по Новотушинской улице. Примерно в 23:30 возле бара «БирХаус» он стал очевидцем избиения двух человек.