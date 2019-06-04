Задержаны двое подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ в Подмосковье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,16 -0,18 EUR Бирж. 73,29 -0,18 Brent 61,24 -0,87% USD Нал. 65,54 64,76 EUR Нал. 73,77 72,94 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1251 +0,0009 BTC/USD Бирж. 7 959,30 -170,89 IMOEX 2 704,48 -0,93% RTSI 1 307,48 -0,59% DJIA 24 819,78 +0,02% Nasdaq 7 333,02 -1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 315 (+36,01%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Amazon $2 315 (+36,01%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 03 июн, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 03 июн, 13:50
Линия отреза: как проложить путь «регуляторной гильотине» Мнение, 12:00 В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста Общество, 12:00 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 11:51 В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн руб. на свадьбу Общество, 11:49 Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины» Бизнес, 11:48 Караулов обратится в Генпрокуратуру из-за обвинений в вымогательстве Общество, 11:47 Сколько стоит возможность отобедать с Уорреном Баффетом Стиль, 11:47 «Месть Горбачева»: что говорят иностранцы о новой Lada Авто, 11:42 Задержаны двое подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ в Подмосковье Общество, 11:40 Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и область Бизнес, 11:36 Что нужно учитывать компании при смене бизнес-модели с b2b на b2c Pro, 11:32 Отец убитого в драке спецназовца назвал дату и место похорон Общество, 11:26 18 мне уже: как мы будем жить без iTunes Стиль, 11:24 Минобороны показало видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Политика, 11:21
Общество ,  
0 
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ в Подмосковье
В причастности к убийству спецназовца Никиты Белянкина подозреваются двое мужчин, сообщил Следственный комитет. Белянкин погиб от полученного в драке ножевого ранения 1 июня
Цветы на месте гибели ветерана боевых действий Никиты Белянкина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске, сообщает СК.

Ведомство не указывает имена задержанных, отмечая, что это мужчины 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них следствию предстоит установить.

Следственный комитет указывает, что 1 июня ночью бывший военнослужащий «вмешался в конфликт между неизвестными лицами и пострадавшим от их действий гражданином». «В результате попытки помочь раненому мужчине ветерану боевых действий была нанесена смертельная травма», — говорится в сообщении ведомства.

1 июня возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе был убит боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин.

Белянкин возвращался с подругой домой по Новотушинской улице. Примерно в 23:30 возле бара «БирХаус» он стал очевидцем избиения двух человек.

Белянкин вмешался в драку и получил ножевое ранение, от которого умер, рассказывал РБК его друг Сергей Иванов.

Материал дополняется.

Автор: Наталья Демченко
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter