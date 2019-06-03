Бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье

Бойца спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никиту Белянкина убили в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Об этом сообщил РБК друг погибшего Сергей Иванов.

По его словам, инцидент произошел 1 июня. Белянкин возвращался с подругой домой по Новотушинской улице. Примерно в 23:30 возле бара «БирХаус» он стал очевидцем драки, в ходе которой десять человек избивали двух человек. «Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал Иванов.

Он отметил, что машина скорой помощи подъехала спустя 10-15 минут после того, как умер Белянкин. «Личность одного из подозреваемых установлена — предположительно, он сотрудник бара, но пока никто не арестован — убийцы скрываются», — добавил Иванов.

Он также добавил, что погибший был ефрейтором, он четыре года служил в подразделении спецназа.

По информации Telegram-канала Mash, погибший был участником боевых действий в Сирии. В частности, в 2016 и 2017 он участвовал в боях под Алеппо против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) и имел награды.

По данному факту Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела продолжается.