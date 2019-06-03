СМИ опубликовали фото подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа

РЕН ТВ опубликовал фото главного подозреваемого по делу об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина. По данным телеканала, речь идет о Григоре О., РЕН ТВ называет его владельцем местного бара, но не уточняет, какого именно.

На следующее утро после драки, в ходе которой погиб Белянкин, подозреваемый вылетел из России в Ереван, пишет телеканал.

Потасовка, в которую вмешался бывший спецназовец, произошла 1 июня в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья. Возле бара «БирХаус» десять человек избивали двоих. Белянкин отвлек внимание нападавших, выстрелив в воздух из травматического пистолета. Его повалили на землю и начали избивать, после этого один из нападавших ударил бывшего военного ножом в область сердца.