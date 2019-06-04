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Ошибочно названный убийцей спецназовца армянин подаст иск о клевете
Речь идет об убийстве бывшего бойца спецназа в Подмосковье в ночь на 2 июня. Ранее РЕН ТВ назвал Григора Оганяна подозреваемым в совершении убийства
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Гражданин Армении Григор Оганян, которого ранее СМИ назвали подозреваемым в убийстве бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина, опроверг свою причастность к случившемуся и заявил о намерении подать в суд на журналистов. Об этом он заявил в разговоре с «Московским комсомольцем».

По его словам, в ночь, когда произошло убийство, он находился дома с женой и детьми. О том, что его назвали подозреваемым по делу, мужчина узнал от родителей, которые живут в Армении.

«Сижу, пью чай и тут меня ошарашивают известием, что мое лицо на всех экранах, — и я вонзил нож в сердце Белянкину», — рассказал Оганян.

Он заявил, что вместе с участковым он во вторник, 4 июня, пришел в Следственный комитет и дал показания.

«Ко мне вопросов нет. <...> Но одно знаю — буду судиться с одним интернет-сайтом по поводу клеветы. Они первыми разместили мою фотографию с подписью «убийца», а после она разошлась по всему миру. Я испытал огромные моральные страдания», — заверил мужчина.

Telegram-канал Baza опубликовал запись разговора с Оганяном, который рассказывает, что никуда не сбегал и не был в Армении более двух лет. По его словам, он добровольно пришел в Следственный комитет и сообщил, что в день убийства он находился неподалеку от бара, в котором убили Белянкина.

«Сегодня в СК мне сказали, что всех поймали, все нормально и меня это никак не касается. Я сам был в шоке. Я вообще в этот день был на дне рождения сына моего друга, 20 лет парню исполнялось, большое мероприятие», — отметил мужчина.

3 июня РЕН ТВ сообщил о том, что одним из подозреваемых в убийстве Белянкина является Григор Оганян. Телеканал указал, что он является владельцем местного бара и покинул Россию 2 июня утренним рейсом, направившись в Ереван. В настоящее время в заметке на сайте телеканала не упоминается имя Оганяна.

Бывший боец спецназа ГУ Генштаба Никита Белянкин погиб в драке в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске. Он стал очевидцем избиения двух человек, вмешался в драку и получил ножевое ранение, в результате которого умер.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после случившегося: по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

Автор: Анна Трунина
Теги: спецназ, Генштаб России, Убийство, расследование
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