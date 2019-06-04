Ошибочно названный убийцей спецназовца армянин подаст иск о клевете

Речь идет об убийстве бывшего бойца спецназа в Подмосковье в ночь на 2 июня. Ранее РЕН ТВ назвал Григора Оганяна подозреваемым в совершении убийства

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Гражданин Армении Григор Оганян, которого ранее СМИ назвали подозреваемым в убийстве бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина, опроверг свою причастность к случившемуся и заявил о намерении подать в суд на журналистов. Об этом он заявил в разговоре с «Московским комсомольцем».

По его словам, в ночь, когда произошло убийство, он находился дома с женой и детьми. О том, что его назвали подозреваемым по делу, мужчина узнал от родителей, которые живут в Армении.

«Сижу, пью чай и тут меня ошарашивают известием, что мое лицо на всех экранах, — и я вонзил нож в сердце Белянкину», — рассказал Оганян.

Он заявил, что вместе с участковым он во вторник, 4 июня, пришел в Следственный комитет и дал показания.

«Ко мне вопросов нет. <...> Но одно знаю — буду судиться с одним интернет-сайтом по поводу клеветы. Они первыми разместили мою фотографию с подписью «убийца», а после она разошлась по всему миру. Я испытал огромные моральные страдания», — заверил мужчина.