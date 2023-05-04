«Честный знак»: темпы вакцинации от кори в России в первом квартале года выросли на 70%

Темпы вакцинации от кори в России выросли почти на 70%

В первом квартале текущего года в России использовали 1,5 млн вакцин от кори — это почти на 70% больше, чем годом ранее. Еще 1,5 млн доз находятся в гражданском обороте. Производство таких препаратов выросло в полтора раза

Фото: Fotoarena / ZUMA Press / ТАСС

В России в первом квартале 2023 года темпы вакцинации от кори выросли на 68%, следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак», которые есть в распоряжении РБК.

За три месяца текущего года в России использовали более 1,5 млн доз вакцин от кори — за такой же период прошлого года было использовано 894 тыс. 99% препаратов — российского производства.

Сейчас в гражданском обороте находится 1,5 млн доз вакцин, 886 тыс. уже поступили в медицинские учреждения, 228 тыс. находятся на складах производителей, 383 тыс. — у дистрибьюторов. Препаратов должно хватить на квартал, даже если заболеваемость корью в стране вырастет двукратно.

В первом квартале в полтора раза выросло производство вакцин от кори: в 2022-м за этот период выпустили 1,09 млн доз, в этом году — 1,7 млн.

По данным аналитиков «Честного знака», лидирует по вакцинации в первые три месяца года Москва (32,4 дозы вакцины на 1 тыс. жителей). На втором месте — Иркутская область (22,7 дозы), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (19,5 дозы).

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе. Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

За январь—март 2023 года в России было зарегистрировано 1089 случаев кори. Большинство заболевших — дети, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что иммунизация населения составляет около 97%. Большинство россиян привиты или переболели в детстве, что исключает эпидемическое распространение заболевания. Однако причиной нынешней вспышки Роспотребнадзор назвал накопление непривитых людей.