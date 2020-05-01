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Пандемия коронавируса ,  
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Ученый назвал сроки пиков COVID-19 для федеральных округов

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Пик пандемии коронавируса в Москве ожидается в первых числах мая, согласно математической модели, которую рассчитал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

В разговоре с «РИА Новости» он сообщил, что провел расчеты по логарифмической кривой, построенной на статистике по заболеваемости. По словам Тавадяна, больше всего он доверяет динамике по столице, поскольку в Москве публикуются подробные данные.

«Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста <...> Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось, и она уже изменилась в лучшую сторону», — добавил он.

Согласно расчетам ученого, пандемия коронавируса закончится в начале августа. На тот момент общее число заболевших должно составить 130–170 тыс. человек.

Тавадян добавил, что Московская область пройдет пик заболеваемости раньше столицы, а динамика Центрального федерального округа в целом близка к динамике Москвы.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пик заболеваемости в Санкт-Петербурге ожидается к концу мая. При этом во всем Северо-Западном административном округе пик придется на вторую декаду мая.

В Поволжском федеральном округе пик пандемии может наступить в мае — при условии, что люди будут соблюдать режим самоизоляции. В Сибирском федеральном округе пик ожидается примерно в середине мая, в Северо-Кавказском федеральном округе — во вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — в середине июня, в Южном федеральном округе — в конце мая, в Дальневосточном федеральном округе — в первой декаде мая.

По его словам, прогноз по пику эпидемии на Урале (середина июня) связан с самой большой неопределенностью данных, поэтому утверждать, что Урал позже всех пройдет пик эпидемии, — некорректно.

Всего в России, по последним данным, зафиксировали 114 431 новый случай заражения коронавирусом, 13 220 пациентов выздоровели, 1 169 человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, ученый, прогноз
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