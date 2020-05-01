Ученый назвал сроки пиков COVID-19 для федеральных округов

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Пик пандемии коронавируса в Москве ожидается в первых числах мая, согласно математической модели, которую рассчитал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

В разговоре с «РИА Новости» он сообщил, что провел расчеты по логарифмической кривой, построенной на статистике по заболеваемости. По словам Тавадяна, больше всего он доверяет динамике по столице, поскольку в Москве публикуются подробные данные.

«Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста <...> Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось, и она уже изменилась в лучшую сторону», — добавил он.

Согласно расчетам ученого, пандемия коронавируса закончится в начале августа. На тот момент общее число заболевших должно составить 130–170 тыс. человек.

Тавадян добавил, что Московская область пройдет пик заболеваемости раньше столицы, а динамика Центрального федерального округа в целом близка к динамике Москвы.