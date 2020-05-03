В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Также за это время выздоровели 655 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Умерли 34 заболевших.

Таким образом, c начала эпидемии число заразившихся COVID-19 в Москве достигло 68 606 человек. Из них 7029 выздоровели, 729 скончались.

Ранее столичные власти объяснили рост выявления случаев заражения в Москве тем, что результаты анализов стали обрабатывать быстрее, чем раньше. По данным оперативного штаба, ранее исследования проводил один референс-центр, а сейчас в Москве функционируют 14 таких организаций. За сутки проводится более 40 тыс. анализов.