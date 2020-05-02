Собянин выразил надежду избежать пика заражения коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице не будет пика заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда у нас этот пик будет? Дай бог, чтобы его никогда не было вообще», — сказал он.

По его словам, чтобы пик прошел, 60% граждан должны заразиться коронавирусом, то есть 7 млн жителей Москвы. Собянин отметил, что проще «выдержать этот напор», дождаться вакцины и избежать этого пика.

В Москве с начала распространения инфекции выявили 57,3 тыс. зараженных коронавирусом, лечение продолжают более 50,8 тыс. человек. В столице умерли 695 пациентов с вирусом, 5766 человек выздоровели. В России число подтвержденных случаев заболевания превысило 114 тыс.