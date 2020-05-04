Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Число зараженных в мире превысило 3,5 млн человек, в России — 145 тыс. Международное авиасообщение, по оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 4 мая превысило 145 тыс., за сутки оно выросло на 10 581. Второй день подряд прирост новых случаев превышает 10 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1356 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание по постепенному отказу от ограничительных мер, принятых в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Полностью остановить распространение коронавируса невозможно вне зависимости от того, какие меры для этого были приняты, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — отметила руководитель ведомства. Попова подчеркнула, что необходимо учиться жить в новых условиях, в которых присутствует вирус. Также глава Роспотребнадзора сообщила, что самым последним из всех ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий.

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. По его словам, это характеризует третью-четвертую фазы эпидемии по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время», — сказал Брико.

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, эпидемия в стране может полностью закончиться 17 августа 2020 года. Изначально ученые прогнозировали, что эпидемия в России завершится к 20 июня, позднее сдвинули этот срок на 19 августа, затем — на 8 августа, после чего изменили дату на 12 августа.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета, заявила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова. При этом она отметила, что точные сроки возобновления полетов «пока назвать сложно».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,267 млн человек, 229,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось более 3,5 млн человек, почти 250 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,15 млн человек. Испания находится на втором месте (217 тыс.), Италия — на третьем (210 тыс.), Великобритания — на четвертом (187 тыс.), Франция — на пятом (168,5 тыс.). Россия с учетом новых данных по числу заболевших находится на седьмом месте, обойдя Турцию.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Жертвами коронавируса в США могут стать от 75 тыс. до 100 тыс. человек, сообщил президент Дональд Трамп. В начале апреля Белый дом представил первый официальный прогноз по количеству ожидаемых смертей от коронавируса. Тогда эксперты заявили, что США могут потерять от 100 тыс. до 240 тыс. человек в том случае, если ограничения, наложенные властями, будут соблюдаться. Также специалисты сообщили, что при неблагоприятном развитии ситуации количество жертв может составить 2,2 млн человек. Это произойдет, подчеркивали они, если ограничения не будут соблюдаться.

Правительство Японии приняло решение продлить режим ЧС в стране из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил Трамп. По его словам, худшим решением властей КНР стало то, что они запретили въезд в Китай, но не запретили выезд своим жителям в США и по всему миру.

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.

Преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай нарастил импорт и сократил вывоз медицинских товаров, говорится в документе. При этом власти КНР пытались скрыть это, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад в честь годовщины победы в Великой отечественной войне. «Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал он.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.