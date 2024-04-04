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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Адвокат сообщил о новом заявлении в СК от потерпевших в «Крокусе»

Адвокат Трунов: потерпевшие в «Крокусе» подали новое заявление в СК
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Потерпевшие утверждают, что в «Крокусе» были использованы материалы без соответствующего уровня огнестойкости, что привело к быстрому распространению пожара. Владельцы сообщали, что здание построили согласно противопожарным нормам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сторона потерпевших после теракта в «Крокус Сити Холле» подала еще одно заявление в Следственный комитет в дополнение к тому, где просила возбудить второе уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил «РИА Новости» адвокат Игорь Трунов. Пока возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК).

«Еще одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нем изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокус Сити Холла» в преступлении, предусмотренном указанной статьей УК РФ. В этот раз мы подали документ от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте», — рассказал Трунов. Первое заявление было подано от лица 11 потерпевших.

Как рассказал юрист, согласно нормам МЧС проем строительного портала сцен с залами вместимостью более 800 человек должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (класс огнестойкости для противопожарных дверей, означает, что они сохраняют целостность и теплоизолирующую способность в течение 60 минут), а теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов. «Вся эта информация подлежит проверке в порядке статьи 141-144 УПК РФ для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела», — заявил Трунов.

В поданном во вторник заявлении также говорилось о том, что занавес и кресла в зале загорелись в течение нескольких секунд после начала пожара, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнеустойчивых материалов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу владельца концертного зала Crocus Group, к адвокату Игорю Трунову, направил запрос в СК.

Адвокат заявил о просьбе пострадавших возбудить новое дело по «Крокусу»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин в разговоре с РБК подчеркивал, что сдать концертный зал в эксплуатацию без использования там огнестойких материалов было невозможно, так как это требовалось по нормам пожарной безопасности.

Араз Агаларов говорил РБК, что все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в концертном зале сработали. Это позволило не допустить обрушения помещения в течение нескольких часов (позднее крыша все же рухнула), и у людей была возможность выйти.

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Эмин Агаларов фото

Эмин Агаларов

певец, бизнесмен
12 декабря 1979 года
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