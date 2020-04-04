В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом
В Москве за последние сутки коронавирусом заболели 434 человека, сообщаетcя на сайте мэра столицы.
Таким образом, общее число инфицированных в столице достигло 3357 человек. 168 человек с начала эпидемии выздоровели, 27 умерли.
Накануне столичные власти сообщали о 448 новых случаях заражения.
Вечером 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в столице скончались еще четыре человека, у которых был выявлен COVID-19. Троим пациентам было больше 80 лет.