В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом

Четвертому погибшему было 34 года. Отмечалось, что мужчина страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. В течение четырех суток он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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В штабе также указывали, что только за предыдущие сутки в столице было сделано 14 тыс. анализов на коронавирус.