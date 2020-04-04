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В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом

Число инфицированных в столице превысило 3,3 тыс. человек. По сравнению с данными на 3 апреля число новых случаев сократилось
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусом заболели 434 человека, сообщаетcя на сайте мэра столицы.

Таким образом, общее число инфицированных в столице достигло 3357 человек. 168 человек с начала эпидемии выздоровели, 27 умерли.

Накануне столичные власти сообщали о 448 новых случаях заражения.

Вечером 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в столице скончались еще четыре человека, у которых был выявлен COVID-19. Троим пациентам было больше 80 лет.

В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом
Общество

Четвертому погибшему было 34 года. Отмечалось, что мужчина страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. В течение четырех суток он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В штабе также указывали, что только за предыдущие сутки в столице было сделано 14 тыс. анализов на коронавирус.

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Автор: Артем Филипенок
Теги: Москва, коронавирус
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