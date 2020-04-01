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Мэрия заявила о применении приложения только для пациентов с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / Reuters

Власти Москвы не планируют использовать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от коронавируса на дому, в отношении всех жителей столицы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«Подчеркну, что мы не планируем использовать его для всех жителей города. Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие», — отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, приложение «Социальный мониторинг» позволяет отследить изменение геолокации человека, причем не все перемещения, а только «факт покидания адреса самоизоляции». Чтобы проверить, находится ли человек рядом с телефоном, на устройство будут приходить push-уведомления с запросом дополнительной идентификации по фото пользователя.

Это позволит правоохранительным органам убедиться, что человек не покидает дом и не нарушает режим изоляции, сообщили в мэрии.

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в документе прописано, к каким личным данным пользователя приложение будет иметь доступ. Все полученные данные будут храниться на серверах департамента.

Telegram-канал «Нецифровая экономика» сообщал, что приложение появилось в магазине приложений Google Play 25 марта и его скачали около 50 раз. Позднее оно стало недоступным. В эфире «Эха Москвы» глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объяснил, что это была тестовая версия. По его словам, полная версия «Социального мониторинга» будет доступна со 2 апреля.

Московские власти разрешили лечиться от коронавируса на дому 24 марта. Срок действия разрешения должен был закончиться 30 марта, однако затем его продлили до 6 апреля.

С 30 марта в столице ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за пандемии коронавируса. На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке системы контроля за соблюдением домашнего режима и установленных правил перемещения граждан и ее внедрении к концу недели.

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
Общество

Кроме того, власти столицы планируют выдачу QR-кодов гражданам на период самоизоляции. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко ранее говорил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что технология заработает «тогда, когда будет издан соответствующий акт правительства Москвы».

Председатель «Деловой России» Алексей Репик ранее говорил РБК, что в QR-кодах будут зашифрованы данные о месте жительства москвичей и месте их работы. «В QR-коде тех, кто будет работать на удаленке, не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», — добавил он.

В среду, 1 апреля, городской оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о том, что в столице около 550 пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой форме проходят лечение на дому.

Теги: изоляция, москвичи, QR-код, новости РБК
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Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
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