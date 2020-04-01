Мэрия заявила о применении приложения только для пациентов с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / Reuters

Власти Москвы не планируют использовать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от коронавируса на дому, в отношении всех жителей столицы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«Подчеркну, что мы не планируем использовать его для всех жителей города. Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие», — отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, приложение «Социальный мониторинг» позволяет отследить изменение геолокации человека, причем не все перемещения, а только «факт покидания адреса самоизоляции». Чтобы проверить, находится ли человек рядом с телефоном, на устройство будут приходить push-уведомления с запросом дополнительной идентификации по фото пользователя.

Это позволит правоохранительным органам убедиться, что человек не покидает дом и не нарушает режим изоляции, сообщили в мэрии.