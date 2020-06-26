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Общество ,  
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Глава Минздрава сообщил о снижении смертности в прошлом году

Одной из причин улучшения ситуации глава Минздрава Михаил Мурашко назвал снижение уровня младенческой смертности — за 2019 год она сократилась на 3,9%
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Уровень смертности от всех причин в России в 2019 году снизился, опустившись до 12,3 смерти на 1 тыс. человек населения, заявил, выступая на заседании коллегии Минздрава, глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает корреспондент РБК. Годом ранее на каждую 1 тыс. человек населения России было зафиксировано 12,5 смерти, таким образом, показатель снизился на 1,6%.

Одной из причин улучшения ситуации Мурашко назвал снижение уровня младенческой смертности — за год она сократилась на 3,9%, с 5,1 до 4,9 случая на тысячу родившихся живыми.

Всего, по данным Росстата, в 2019 году в России умерли более 1,798 млн человек, что более чем на 317 тыс. превысило число родившихся (1,481 млн). По сравнению с предыдущим годом естественная убыль населения выросла более чем на 40% (в 2018 году было 224,5 тыс.), однако причиной этого стал не рост смертности (число умерших несколько сократилась), а спад рождаемости — с 1,604 млн до 1,481 млн человек.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Говоря об основных причинах смерти, Мурашко отметил, что в 2019 году смертность сократилась:

  • от болезней систем кровообращения — на 1,6%;
  • от туберкулеза — на 13%;
  • от новообразований — на 1,3%;
  • от болезней органов дыхания — на 3,1%;
  • от травм, полученных в ДТП, — на 4,7%

В 2019 году население России, по данным Росстата, сократилось на 32,1 тыс. человек, или на 0,02%. Большую часть потерь от естественной убыли населения из-за превышения смертностью рождаемости покрыл приток мигрантов — 285,1 тыс. из 317,2 тыс.

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За первые четыре месяца 2020 года в России родились 449,2 тыс. человек, умерли 609,5 тыс. Естественная убыль, по данным Росстата, составила более 160 тыс. человек, при этом миграционный приток в условиях закрытия границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 компенсировал потери лишь на четверть. В результате численность населения России за январь—апрель сократилась на 120,9 тыс. человек, или на 0,1%.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгений Калюков
Теги: Минздрав, смертность, заболевания
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