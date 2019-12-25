Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности

В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за десять месяцев наименьший за всю историю Российской Федерации», — сказала она.

Всего, по ее словам, за 11 месяцев 2019 года в России умерло на 29 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В октябре министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что уровень младенческой смертности в стране за восемь месяцев 2019 года достиг минимального значения и составил 4,8 промилле (коэффициент обозначает количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. новорожденных за один год. — РБК).

По итогам 2018 года Минздрав отчитался о снижении младенческой смертности за год на 8,9%. Тогда среднероссийский уровень смертности младенцев составил 5,1 на 1 тыс. новорожденных.