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Пандемия коронавируса ,  
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Песков описал выросшую смертность словами «суровая реальность пандемии»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России действительно заметно выросла смертность на фоне пандемии, но это — «суровая реальность», с которой столкнулись все страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира в 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому с ней, к сожалению, столкнулись все страны мира», — сказал Песков.

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Песков подчеркнул, что избыточная смертность была вызвана не только самим COVID-19, но и его последствиями.

Расхождения в данных о заболеваемости и смертности, поступающих из региональных оперативных штабов, Песков объяснил «спецификой регионов». «Я не берусь вам давать точные математические объяснения, предлагаю исходить из того, что уже было сказано Татьяной Голиковой», — заключил он.

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По данным Росстата, смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19. По данным ведомства, у 162 тыс. умерших диагностировали заражение коронавирусом.

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