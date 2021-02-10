Песков описал выросшую смертность словами «суровая реальность пандемии»

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В России действительно заметно выросла смертность на фоне пандемии, но это — «суровая реальность», с которой столкнулись все страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира в 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому с ней, к сожалению, столкнулись все страны мира», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что избыточная смертность была вызвана не только самим COVID-19, но и его последствиями.

Расхождения в данных о заболеваемости и смертности, поступающих из региональных оперативных штабов, Песков объяснил «спецификой регионов». «Я не берусь вам давать точные математические объяснения, предлагаю исходить из того, что уже было сказано Татьяной Голиковой», — заключил он.