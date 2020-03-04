СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

У властей Москвы есть два плана действий на случай распространения коронавируса, утверждает Би-би-си. Второй может вступить в силу после появления заболевших и предусматривает карантин для их соседей, друзей и знакомых

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».

Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан «по инстанциям», сообщили источники Би-би-си. Подлинность документа Би-би-си подтвердили два источника: в мэрии и подрядной организации. «Такую же бумагу корреспонденту Би-би-си показали в санитарном пункте Ярославского вокзала», — пишет издание, по данным которого было подготовлено два плана: «А» и «Б». План «А», в частности, предусматривает измерение температуры у пассажиров самолетов во всех аэропортах, взятие проб на вирус у людей с повышенной температурой; ежедневное измерение температуры в детских садах, школах и колледжах; отмену международных спортивных, культурных и научных мероприятий; открытие стационаров-изоляторов и другие меры.

План «Б» вступает в силу после выявления заболевшего коронавирусом, утверждает издание. Он предусматривает, что сразу после выявления заболевших мэрия должна получить список людей, с которыми контактировали зараженные, в том числе и при помощи баз данных, которые должен разработать департамент информационных технологий. Квартиры заболевших должны быть дезинфицированы, их соседям, друзьям и знакомым запретят покидать жилье, а в школах детей заболевших введут карантин. Дезинфицированы также должны быть кафе, торговые центры и фитнес-клубы, в которых побывали зараженные и члены их семей.

В документе описывается и возможность объявления городского карантина. Сроки и условия его введения не прописаны, но известно, что в ходе него могут быть закрыты образовательные учреждения, музеи, театры, выставочные залы, кинотеатры, стадионы, спортивные площадки, ярмарки и рынки. Городские поликлиники переведут на обслуживание на дому, а чиновникам и владельцам частного бизнеса рекомендуют перейти на удаленную работу.

Среди других возможных мер — изоляция беспризорных животных, более частый вывоз мусора из дворов, переход на особый режим работы магазинов. По словам собеседника издания в мэрии, пока непонятно, при каких условиях может быть введен карантин.