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Вирус из Китая ,  
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Песков исключил дискриминацию граждан КНР на фоне мер против коронавируса

Фото: He Jinghua / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кремле не знают о письме от китайских дипломатов с просьбой отказаться от чрезмерных мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю ничего про письмо, рекомендую обратиться в МИД [России]», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Россию и Китай связывают дружеские отношения, поэтому речи о дискриминационных мерах не может быть.

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Ранее «Новая газета» опубликовала копию письма от посольства Китая в России, в котором дипломаты выразили обеспокоенность действиями правоохранительных органов и эпидемиологических служб Москвы для борьбы и профилактики коронавируса.

В частности, в письме китайские дипломаты просили отказаться от проверок граждан Китая в общественном транспорте, отметив, что такого мониторинга нет ни в одной стране, кроме как в России. В посольстве предупредили, что такое отношение к китайцам может повредить «благоприятной атмосфере развития китайско-российских отношений».

Премьер-министр России Михаил Мишустин с 20 февраля ввел запрет на въезд в Россию для граждан Китая, которые намерены посетить страну с туристическими, деловыми, учебными и частными целями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса приехавшим из Китая выписали около 2,5 тыс. постановлений о двухнедельном карантине.

Он добавил, что сотрудники метрополитена и «Мосгортранса» вместе с медработниками и сотрудниками полиции проводят мониторинг приезжих из Китая. Также в столице усилили меры по дезинфекции мест массового пребывания людей и транспорта.

Теги: МИД, Китай, Кремль, коронавирус
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