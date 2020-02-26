Песков исключил дискриминацию граждан КНР на фоне мер против коронавируса

Фото: He Jinghua / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кремле не знают о письме от китайских дипломатов с просьбой отказаться от чрезмерных мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю ничего про письмо, рекомендую обратиться в МИД [России]», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Россию и Китай связывают дружеские отношения, поэтому речи о дискриминационных мерах не может быть.

Ранее «Новая газета» опубликовала копию письма от посольства Китая в России, в котором дипломаты выразили обеспокоенность действиями правоохранительных органов и эпидемиологических служб Москвы для борьбы и профилактики коронавируса.