В Госдуме призвали журналистов к самоцензуре в школьной теме

Сотрудники средств массовой информации должны осознавать ответственность за свои публикации, которые касаются нападений на школы, и подвергать себя самоцензуре, заявила в разговоре с Радио РБК депутат Государственной думы от «Единой России», первый заместитель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы не говорим о запрете публикаций. Мы говорим о том, что это должна быть самоцензура: каждый раз вы как бы подписываетесь под тем, что ваша публикация может стать стартом для следующей ситуации. Понятно, никакой цензуры не будет, но это должна быть внутренняя цензура», — пояснила она.

Ранее в своем телеграм-канале она заявляла о необходимости «срочно прекратить доводить информацию о каждом нападении в школе во всех подробностях до СМИ», так как подобные материалы, по ее мнению, «имеют вирусное распространение» и могут провоцировать новые инциденты.

Буцкая считает, что многочисленные фото- и видеоматериалы с мест происшествий, а также распространение публикаций нападавших об их планах могут становиться для детей примером для подражания. «Эксперты говорят, что подобные публикации, — они самым негативным образом влияют на тех, кто находится в кризисном состоянии. В смысле того, что они их подталкивают к тому, что вот пример, который можно взять за пример для подражания. Если кто-то сделал, то, значит, видимо, для меня это тоже выход», — пояснила депутат.

Семейный психолог Радмила Стригунова в разговоре с Радио РБК отметила, что важным аспектом является наличие в школах квалифицированных психологов. «В обычных школах очень мало квалифицированных психологов, а как раз таки психологи, которые общаются с детьми, — они должны видеть, какие проблемы у детей происходят. Возможно, в семье, возможно, с родителями общаться, если они видят что-то не то», — сказала она.

4 февраля в Красноярске ученица восьмого класса напала на одноклассников: сначала она бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников молотком. В главном управлении образования Красноярска уточняли, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский». Она напала на одноклассников и учителя. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства прошествия, рассказал заместитель начальника пресс-службы МВД России по Красноярскому краю Евгений Долгов.

Днем ранее в городе Кодинске Красноярского края 14-летняя школьница напала с ножом на ровесницу. По данным СК, инцидент произошел после конфликта с учителем. Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет. Нападавшую задержали и отправили в городской изолятор временного содержания.

В тот же день в Уфе девятиклассник открыл в школе стрельбу из пневматического автомата. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Его задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии.