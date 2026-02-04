 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

В Госдуме призвали журналистов к самоцензуре в школьной теме

Депутат Буцкая: СМИ должны подвергать самоцензуре новости о нападениях на школы
Сюжет
Радио РБК
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала журналистов к самоцензуре при освещении нападений в школах. По ее мнению, детальные публикации могут провоцировать новые инциденты, так как становятся примером для подражания
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая (Фото: Госдума России)

Сотрудники средств массовой информации должны осознавать ответственность за свои публикации, которые касаются нападений на школы, и подвергать себя самоцензуре, заявила в разговоре с Радио РБК депутат Государственной думы от «Единой России», первый заместитель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы не говорим о запрете публикаций. Мы говорим о том, что это должна быть самоцензура: каждый раз вы как бы подписываетесь под тем, что ваша публикация может стать стартом для следующей ситуации. Понятно, никакой цензуры не будет, но это должна быть внутренняя цензура», — пояснила она.

Ранее в своем телеграм-канале она заявляла о необходимости «срочно прекратить доводить информацию о каждом нападении в школе во всех подробностях до СМИ», так как подобные материалы, по ее мнению, «имеют вирусное распространение» и могут провоцировать новые инциденты.

Буцкая считает, что многочисленные фото- и видеоматериалы с мест происшествий, а также распространение публикаций нападавших об их планах могут становиться для детей примером для подражания. «Эксперты говорят, что подобные публикации, — они самым негативным образом влияют на тех, кто находится в кризисном состоянии. В смысле того, что они их подталкивают к тому, что вот пример, который можно взять за пример для подражания. Если кто-то сделал, то, значит, видимо, для меня это тоже выход», — пояснила депутат.

Семейный психолог Радмила Стригунова в разговоре с Радио РБК отметила, что важным аспектом является наличие в школах квалифицированных психологов. «В обычных школах очень мало квалифицированных психологов, а как раз таки психологи, которые общаются с детьми, — они должны видеть, какие проблемы у детей происходят. Возможно, в семье, возможно, с родителями общаться, если они видят что-то не то», — сказала она.

4 февраля в Красноярске ученица восьмого класса напала на одноклассников: сначала она бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников молотком. В главном управлении образования Красноярска уточняли, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский». Она напала на одноклассников и учителя. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства прошествия, рассказал заместитель начальника пресс-службы МВД России по Красноярскому краю Евгений Долгов.

Днем ранее в городе Кодинске Красноярского края 14-летняя школьница напала с ножом на ровесницу. По данным СК, инцидент произошел после конфликта с учителем. Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет. Нападавшую задержали и отправили в городской изолятор временного содержания.

В тот же день в Уфе девятиклассник открыл в школе стрельбу из пневматического автомата. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Его задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Кирилл Леонов
Школа нападение поджог Госдума
Материалы по теме
Двое детей в больнице с черепно-мозговой травмой после нападения в школе
Общество
Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике
Общество
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14