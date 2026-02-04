В Красноярске школьница напала на педагога и учеников и устроила поджог

В красноярской школе восьмиклассница бросила в кабинет школы горящую тряпку и несколько раз ударила детей, предположительно, молотком, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Главное управление образования Красноярска уточняет, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский». Она напала с молотком на одноклассников и учителя. «Комсомольская правда» пишет, что восьмиклассница принесла в здание бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы.

Согласно информации Mash, пострадавший мальчик получил ожоги 2–3 степени примерно 30% тела, включая спину, лицо и конечности, его одежда полностью сгорела. Жизни подростка сейчас ничего не угрожает, с ним работают медики.

Всего в результате инцидента пострадали пятеро человека, рассказали РБК в краевом Минздраве. Троих школьников доставили в ожоговый центр, еще двоих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в состоянии среднем и тяжелом состоянии. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что также был ранен учитель.

«Осторожно новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что школьница подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе, после чего начался пожар.

Главное управление образования Красноярска сообщает, что учебный процесс был прекращен.



«Школьники отправлены по домам. Управлением образования организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудников учебного заведения. С учащимися будет организована работа с привлечением психолога и социального педагога», — добавили там.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пожар был потушен до прибытия подразделений.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю, в министерство образования Красноярского края.

Накануне в городе Кодинске Красноярского края 14-летняя школьница напала с ножом на ровесницу. По данным СК, инцидент произошел после конфликта с учителем.

В МВД уточнили, что речь идет об ученице 7-го класса школы № 4: сначала она попыталась ударить педагога, но одноклассники помешали ей, после чего девочка ранила другую ученицу. Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет. Нападавшую задержали и отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС), где она будет находиться до избрания меры пресечения.