Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве устроил смертник
️Подрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве мог совершить смертник, передают «РИА Новости», RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники. По сведениям телеканалов, на его теле было закреплено взрывное устройство.
Инцидент произошел утром 3 февраля. Как сообщали в департаменте здравоохранения Москвы, погиб один человек, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он умер в больнице. Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство.
Как отмечает РЕН ТВ, первый погибший, предположительно, и есть преступник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна. По предварительным данным, смертник — ранее судимый гражданин Армении. Задержаны несколько его сообщников, добавил телеканал. Мощность взрывного устройства составила около 300 г в тротиловом эквиваленте, говорил собеседник РБК.
СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.
Саркисян рассказывал, что переехал из Армении в Донбасс в юности. В 2020 году он стал почетным гражданином Горловки в ДНР. После начала военной операции на Украине он основал армянский батальон «Арбат», который с 1 июля 2023 года вошел в систему российского Минобороны. По словам командира батальона Айка Гаспаряна с позывным «Абрек», бойцы «Арбата» специализировались на штурмах.
В Службе безопасности Украины сообщали, что Саркисян объявлен в розыск еще в 2014 году по подозрению в причастности к организации серии убийств в центре Киева. В ведомстве называют его членом круга бывшего президента Виктора Януковича.
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