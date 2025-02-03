Основной версией взрыва в «Алых парусах» назвали заказное убийство

Следователи изучают камеры видеонаблюдения, пока очевидно, что взрыв подготовили заранее, сказал собеседник РБК. Один человек погиб, несколько пострадали

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По основной версии следствия, взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве был заказным убийством, сообщил источник РБК в правоохранительных ведомствах. Такую же информацию приводит собеседник ТАСС.

По предварительным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — рассказал источник РБК.

Один человек погиб, несколько пострадали.

ЖК «Алые паруса» расположен в СЗАО в районе метро и станции МЦД-2 «Щукинская». Строительство ЖК завершилось в 2010-х годах, он состоит из шести корпусов.

Взрыв прогремел, когда погибший зашел с охранниками в подъезд, сообщил телеграм-канал «112». Консьерж, по его информации, рассказал, что видел погибшего несколько раз по телевизору.

Среди пострадавших — 49-летний Олег К., который упоминается в базе «Миротворец», утверждает Baza. Пострадали охранники и консьерж, сообщает РЕН ТВ.

По словам источника РБК, взрыв прогремел в холле ЖК, очевидцы сообщили о громком звуке.

«По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Дальнейших обрушений не будет», — рассказал источник ТАСС.