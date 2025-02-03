 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
0 

Основной версией взрыва в «Алых парусах» назвали заказное убийство

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Следователи изучают камеры видеонаблюдения, пока очевидно, что взрыв подготовили заранее, сказал собеседник РБК. Один человек погиб, несколько пострадали

Основной версией взрыва в «Алых парусах» назвали заказное убийство
Video

По основной версии следствия, взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве был заказным убийством, сообщил источник РБК в правоохранительных ведомствах. Такую же информацию приводит собеседник ТАСС.

По предварительным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — рассказал источник РБК.

Один человек погиб, несколько пострадали.

ЖК «Алые паруса» расположен в СЗАО в районе метро и станции МЦД-2 «Щукинская». Строительство ЖК завершилось в 2010-х годах, он состоит из шести корпусов.

Взрыв прогремел, когда погибший зашел с охранниками в подъезд, сообщил телеграм-канал «112». Консьерж, по его информации, рассказал, что видел погибшего несколько раз по телевизору.

Среди пострадавших — 49-летний Олег К., который упоминается в базе «Миротворец», утверждает Baza. Пострадали охранники и консьерж, сообщает РЕН ТВ.

По словам источника РБК, взрыв прогремел в холле ЖК, очевидцы сообщили о громком звуке.

«По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены. Дальнейших обрушений не будет», — рассказал источник ТАСС.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва взрыв ЖК «Алые Паруса»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Стала известна мощность сработавшей в «Алых парусах» взрывчаткиПолитика, 12:29
Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дроновПолитика, 12:25
Как сделать сотрудников самозанятыми и не получить претензии ФНСPro, 12:24
На семинаре по франчайзингу рассказали, как правильно оформить ноу-хауФраншизы, 12:15
Reuters узнал о неполных поставках военной помощи США Украине при БайденеПолитика, 12:14
Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрываПолитика, 12:11
Чему 50-летним инвесторам стоит поучиться у инвесторов-зумеровPro, 12:09
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Депутат заявил о перспективе приравнять рассрочку в ₽60 тыс. к кредитуФинансы, 12:05
Дюков отреагировал на слова представителя УЕФА о возможном допуске РоссииСпорт, 12:05
Азиатские рынки упали на фоне указа Трампа о введении пошлинИнвестиции, 12:04
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на УкраинеПолитика, 12:03
Тарасова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровьяСпорт, 12:02
Спирт и спекуляции: чего ждать от акций Novabev GroupИнвестиции, 11:55
На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолетПолитика, 11:53