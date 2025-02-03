Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционно
Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, в холле здания сработало взрывное устройство, оснащенное радиоуправляемым устройством. Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — рассказал собеседник РБК.
К моменту подготовки этого материала правоохранительные органы не сообщали ни о каких приметах преступника, который привел в действие взрывное устройство.
Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля, около 09:40 мск. Самодельное взрывное устройство сработало в холле одной из многоэтажек комплекса.
В результате погиб 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.
От полученных ранений он умер в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание. Также погиб один из его охранников. По данным столичного депздрава, в результате взрыва пострадали еще три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.
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