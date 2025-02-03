 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
0 

Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционно

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в холле здания сработало взрывное устройство, оснащенное радиоуправляемым устройством. Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — рассказал собеседник РБК.

К моменту подготовки этого материала правоохранительные органы не сообщали ни о каких приметах преступника, который привел в действие взрывное устройство.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел 3 февраля, около 09:40 мск. Самодельное взрывное устройство сработало в холле одной из многоэтажек комплекса.

Адвокат Жорин рассказал о последствиях взрыва в ЖК «Алые паруса»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В результате погиб 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

От полученных ранений он умер в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание. Также погиб один из его охранников. По данным столичного депздрава, в результате взрыва пострадали еще три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционно
Video

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Москва взрыв ЖК «Алые Паруса»
Материалы по теме
Адвокат Жорин рассказал о последствиях взрыва в ЖК «Алые паруса»
Общество
СК сообщил о гибели одного из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»
Общество
Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 18:59
Politico узнало о скором выходе США из Совета по правам человека ООНПолитика, 21:29
Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-ДабиСпорт, 21:24
Чего Трамп добивается угрозами Панаме и торговой войной с соседямиПолитика, 21:23
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с поддельным сайтом WildberriesОбщество, 21:20
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15
Что означает для Киева требование США провести президентские выборыПолитика, 21:14
Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасныхСпорт, 21:14
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Украинский дрон атаковал подстанцию в Рыльске Курской областиПолитика, 20:50
Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из ЛатвииПолитика, 20:44
Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РоссииОбщество, 20:22
Власти одобрили механизм конфискации зарубежных активов в РоссииЭкономика, 20:15
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционноОбщество, 20:05
Путин уволил куратора ФСИН из МинюстаПолитика, 20:00