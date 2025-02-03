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Основатель батальона «Арбат» умер после взрыва в «Алых парусах»

Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер после взрыва в ЖК «Алые Паруса»
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источники. О смерти Саркисяна также пишет «Коммерсантъ».

Изначально агентство передавало, что Саркисян перенес клиническую смерть, но позже сообщило, что он умер.

В СК подтвердили, что один из пострадавших умер в больнице. Таким образом, число погибших выросло до двух, еще три человека пострадали.

Саркисян — почетный гражданин Горловки и переехал из Армении в Донбасс еще в юности. «Арбат», или Армянский батальон, был создан в 2022 году в Донбассе для участия в военной операции на Украине, это отряд специального назначения в составе интербригады «Пятнашка».

В батальоне служат ветераны ЧВК «Вагнер» и другие опытные бойцы, которые специализируются на штурмах. «Мы приезжаем на разные участки фронта и помогаем тем подразделениям, которые там базируются. Штурмуем укреп, блиндаж — неважно что, передаем занятые позиции и уезжаем обратно на базу до следующей задачи», — описывал задачи батальона его командир Айк Гаспарян с позывным Абрек. Прежде Абрек воевал в составе ЧВК «Вагнер».

«Арбат» входит в «Дикую дивизию Донбасса», объединяющую представителей разных национальностей, сообщал Союз армян России (САР). ГТРК «Курск» сообщал об участии «Арбата» в боях в Курской области.

Прошлой осенью Следственный комитет Армении заявил, что граждан республики вербовал и в отряд с целью подготовки захвата власти в республике. В «Арбате» назвали обвинения пропагандой, направленной против России.

С 2014 года Саркисян разыскивается на Украине по обвинению в причастности к организации убийств в центре Киева, сообщала СБУ. Спецслужба назвала его членом ближнего круга экс-президента Виктора Януковича.

Командир «Арбата» Гаспарян два года назад получил медаль «За отвагу» от президента Владимира Путина в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Ростовское издание «161» обнаружило, что полный тезка Гаспаряна еще в начале 2022 года отбывал наказание в колонии строгого режима — семилетний срок за разбойное нападение.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЖК «Алые Паруса» Москва Армен Саркисян
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