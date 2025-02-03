Стала известна мощность сработавшей в «Алых парусах» взрывчатки

Мощность взрывчатки в «Алых парусах» составила около 300 г тротила

Взрывчатку заложили в холле, по данным ТАСС, в здание ее пронес курьер. Погиб один человек, ранены четверо, в том числе Армен Саркисян, основавший батальон «Арбат»

Фото: СК России

Мощность взрывного устройства, которое сработало в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, составила около 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом же пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщает, что мощность составила «до 1 кг» в тротиловом эквиваленте.

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По данным агентства, взрывчатку в здание мог пронести курьер. SHOT пишет, что ее заложили под потолком, Baza — в диване или кресле, которые стояли в холле.

Один из пострадавших — основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Источник РБК рассказывал, что взрыв был заранее подготовлен, попытка убийства в отношении Саркисяна носит заказной характер.

Всего, по данным столичного депздрава, ранения получили четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. Охранник Саркисяна погиб.

Взрыв в ЖК прогремел утром 3 февраля, когда люди заходили в подъезд. Возбуждено уголовное дело.