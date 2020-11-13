Швеция признала провалом свой прогноз по второй волне COVID-19

Агентство общественного здравоохранения Швеции признало, что его прогноз относительно второй волны коронавируса в стране осенью ошибочен. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассчитывал, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин, таких как Финляндия и Норвегия, за счет выработки коллективного иммунитета. На деле оказалось, что число госпитализированных с COVID-19 в Швеции сейчас растет в быстрее, чем в любой другой стране Европы, сообщает газета The Financial Times. В Стокгольме же каждый пятый тест на инфекцию является положительным.

Вирусолог Лена Эйнхорн, критик выбранной властями стратегии борьбы с COVID-19, считает, что шведский подход к вирусу провалился.

«Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения коронавирусом] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет», — отметила Эйнхорн.

На данный момент в Швеции выявлено 171 365 случаев заражения коронавирусом, умерли 6122 человек. 5 ноября в стране за сутки COVID-19 заболели рекордное число людей с начала эпидемии — 4744. Число зараженных в Финляндии, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент превышает 18,5 тыс. человек, а в Норвегии выявлено более 27,2 тыс. случаев.