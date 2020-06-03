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Пандемия коронавируса ,  
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Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что в стране от COVID-19 погибло слишком много людей и принятые властями меры могли бы быть эффективнее
Фото: Maxim Thore / Bildbyran / ZUMA / ТАСС
Фото: Maxim Thore / Bildbyran / ZUMA / ТАСС

Власти Швеции должны были принять более жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, та политика, которой они придерживались, привела к чрезмерному числу смертей. Об этом заявил в интервью «Шведскому радио» главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», — сказал Тегнелл.

Он признал, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше. Проблема, по словам Тегнелла, в том, что не ясно, какие именно изменения сделали бы их более эффективными, так как в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, а что оказалось бесполезным, сказать пока трудно.

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В конце апреля в интервью телеканалу SVT Тегнелл заявил, что ошибкой шведских властей стало, в частности, то, что с самого начала не сконцентрировали усилия на защите пожилых людей от SARS-CoV-2 и не уделили особого внимания домам престарелых.

По официальным данным, в Швеции были выявлены 38 589 случаев заражения COVID-19, умерли 4468 человек, что составляет 11,6% от числа заболевших, или 43,24 смерти на 100 тыс. населения. По этому показателю Швеция далеко опережает соседние с ней страны:

  • Финляндия — 318 смертей, 4,6%, или 5,76 на 100 тыс. населения;
  • Норвегия — 236 смертей, 2,8%, или 4,44 на 100 тыс.;
  • Дания — 576 смертей, 4,8%, или 9,94 на 100 тыс.

Причиной столь высокой смертности называют практически полное отсутствие в Швеции ограничений, введенных в других странах в начале пандемии. Едва ли не единственным из них стал запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 50 участников.

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«Уже на начальном этапе эпидемии мы решили ограничиться реализацией только тех мер, польза которых имеет научное обоснование. Что касается остальных ограничений, то закрытие границ — это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — заявил в начале мая в интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке.

Сравнивая избранный в Швеции курс на выработку коллективного иммунитета и жесткие карантинные ограничения в других странах, Гизеке сказал, что карантин лишь откладывает решение проблемы и после его снятия темпы заражения подскочат.

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Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Швеция, коронавирус
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