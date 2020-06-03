Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что в стране от COVID-19 погибло слишком много людей и принятые властями меры могли бы быть эффективнее

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Власти Швеции должны были принять более жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, та политика, которой они придерживались, привела к чрезмерному числу смертей. Об этом заявил в интервью «Шведскому радио» главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», — сказал Тегнелл.

Он признал, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше. Проблема, по словам Тегнелла, в том, что не ясно, какие именно изменения сделали бы их более эффективными, так как в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, а что оказалось бесполезным, сказать пока трудно.

В конце апреля в интервью телеканалу SVT Тегнелл заявил, что ошибкой шведских властей стало, в частности, то, что с самого начала не сконцентрировали усилия на защите пожилых людей от SARS-CoV-2 и не уделили особого внимания домам престарелых.

По официальным данным, в Швеции были выявлены 38 589 случаев заражения COVID-19, умерли 4468 человек, что составляет 11,6% от числа заболевших, или 43,24 смерти на 100 тыс. населения. По этому показателю Швеция далеко опережает соседние с ней страны:

Финляндия — 318 смертей, 4,6%, или 5,76 на 100 тыс. населения;

Норвегия — 236 смертей, 2,8%, или 4,44 на 100 тыс.;

Дания — 576 смертей, 4,8%, или 9,94 на 100 тыс.

Причиной столь высокой смертности называют практически полное отсутствие в Швеции ограничений, введенных в других странах в начале пандемии. Едва ли не единственным из них стал запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 50 участников.

«Уже на начальном этапе эпидемии мы решили ограничиться реализацией только тех мер, польза которых имеет научное обоснование. Что касается остальных ограничений, то закрытие границ — это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — заявил в начале мая в интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке.

Сравнивая избранный в Швеции курс на выработку коллективного иммунитета и жесткие карантинные ограничения в других странах, Гизеке сказал, что карантин лишь откладывает решение проблемы и после его снятия темпы заражения подскочат.