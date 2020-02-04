«Первый канал» объяснил отказ от трансляции церемонии премии «Оскар»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» из-за «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом». Права на показ у Disney купил онлайн-кинотеатр Okko

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«Первый канал» отказался от трансляции 92-й по счету церемонии вручения американской кинопремии «Оскар», которая состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля. Как сообщили РБК в пресс-службе телеканала, «Первый канал» принял решение не показывать церемонию в этом году из-за «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом». «Динамика рейтингов «Оскара» в последние несколько лет была падающей», — указали представители канала.

На то, что в сетке вещания «Первого канала» в ночь с 9 на 10 февраля отсутствует церемония вручения кинонаграды, обратил внимание «Коммерсантъ». В пресс-службе Disney (владельца прав на трансляцию) изданию сообщили, что компания продала права на показ «Оскара» «в цифре на регион Россия» онлайн-кинотеатру Okko — с марта 2018 года принадлежит холдингу Rambler Group Александра Мамута. Сумма сделки с Disney не называется.

Источник «Коммерсанта», близкий к «Первому каналу», также подтвердил, что канал впервые не стал покупать права на «Оскар» у Disney, хотя все последние годы показывал «короткую международную версию премии». Расходы на эти права на показ церемонии «несопоставимы с результатом», заявил собеседник газеты на «Первом».

В прошлом году права на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» у Disney выкупил «Яндекс». Трансляция церемонии велась на главной странице «Яндекса», а также на сайте «Кинопоиск», который принадлежит компании. По данным «Коммерсанта», компания не будет показывать «Оскар» в 2020 году по той же причине, что и «Первый канал».