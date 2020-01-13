Россия не вошла в число номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не попал в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Бороться за статуэтку в данной номинации будут:

«Тело Христово» (Corpus Christi, Польша),

«Страна меда» (Honeyland, Северная Македония),

«Отверженные» (Les Misérables, Франция),

«Паразиты» (Parasite, Южная Корея).

Кроме того, в шорт-лист номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» не вошел российский мультфильм «Он не может жить без космоса» от режиссера Константина Бронзита.

В числе номинантов оказались: