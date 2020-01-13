Общество , 13 янв, 16:45
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Россия не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не попал в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».
Бороться за статуэтку в данной номинации будут:
- «Тело Христово» (Corpus Christi, Польша),
- «Страна меда» (Honeyland, Северная Македония),
- «Отверженные» (Les Misérables, Франция),
- «Паразиты» (Parasite, Южная Корея).
Кроме того, в шорт-лист номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» не вошел российский мультфильм «Он не может жить без космоса» от режиссера Константина Бронзита.
В числе номинантов оказались:
- «Дочь», Дарья Кащеева
- «Волосы любви», Мэттью Черри и Карен Руперт Толивер
- «Китбулл», Розана Салливан и Кэтрин Хендриксон
- «Незабываемый», Бруно Колле
- «Сестра», Сыци Сонг