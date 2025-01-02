Минтранс сообщил, что из танкеров вылилось меньше мазута, чем оценивалось
Объем вылившегося из затонувших частей двух танкеров «Волгонефть» нефтепродуктов составил 2,4 т, повреждено четыре танка (емкости) с мазутом по линии разлома корабля, сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обследование специалистов показало, что из других танков утечек не произошло и они остались герметичными. Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута.
«Также специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море, — около 2,4 тыс. т. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров», — сообщили в ходе совещании оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС.
Специалисты Морспасслужбы отметили, что это первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Он застывает при температуре плюс 25 градусов и ниже, по плотности он не намного тяжелее воды, поэтому основная его масса осталась на дне или плавает в толще воды.
Оперативный штаб создал группу ученых для выбора методов очистки песка и пляжей от мазута. Задачи — вернуть очищенный песок на пляжи и разработать технологии очистки для галечных и каменистых зон.
В декабре танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В результате топливо разлилось. В Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пятна мазута появились на пляжах в Темрюкском и Анапском районах, а также в Крыму. Всего оказалось загрязнено 49 км береговой линии.
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