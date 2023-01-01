В Москве вслед за Петербургом 1 января стало самым теплым днем в истории

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве установлен новый температурный рекорд для 1 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он указал, что воздух в столице прогрелся до плюс 4,3 градуса, а прежний рекорд, установленный в 1973 году, был на 0,1 градуса ниже. При этом температура в нынешнее 1 января уже стала еще выше: по данным Гидрометцентра на 20:00, она поднялась до плюс 4,7 градуса.

Согласно прогнозу метеослужбы, уже ночью температура будет ниже нуля, но незначительно. На этом фоне столичное управление МЧС России в телеграм-канале предупредило о неблагоприятных погодных условиях.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 00:00 до 15:00 2 января местами в Москве ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега», — указали в МЧС. Утром и днем в городе будет сильная гололедица, добавили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге 1 января обновили сразу два температурных рекорда: ночной и суточный. Ночью воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса (прошлый рекорд был в 1937 году, тогда было плюс 2,9 градуса), утром была зафиксирована температура плюс 4,8 градуса (прошлый рекорд — плюс 4,5 — был в 2017-м), рассказал начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.