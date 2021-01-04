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Пандемия коронавируса ,  
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Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Актера положили в больницу по предложению врачей, которые считают, что в таком возрасте ему лучше находиться под медицинским контролем, несмотря на то, что после заражения у него было хорошее самочувствие
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения. Позднее она подтвердила, что он заразился коронавирусом.

«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — утончила дочь актера.

В афише театра до конца месяца нет спектаклей с участием Басилашвили.

Актеру 86 лет, в БДТ он работает с 1959 года и со временем стал одним из ведущих актеров этого театра. Широкую известность Басилашвили принесли роли в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово» и режиссера Георгия Данелия «Осенний марафон».

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом
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Алиса Фрейндлих

4 января 2021 года впервые с начала эпидемии коронавируса в России количество новых случаев заражения за сутки в Санкт-Петербурге превысило этот показатель в Москве. В Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 новый случай заражения коронавирусом, что стало минимальным значением с 8 октября.

Авторы
Майя Бобенко, Владислав Гордеев
коронавирус госпитализация Олег Басилашвили
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