Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Актриса находится в реанимации, где получает интенсивную терапию. По предварительным данным, на фоне болезни у нее развилась пневмония

Алиса Фрейндлих (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В Санкт-Петербурге госпитализировали народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Как сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник, сейчас она находится в реанимации.

Издание Life утверждает, что у 86-летней Фрейндлих на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Выявлено 80-процентное поражение легких.

В городском комитете по культуре Санкт-Петербурга агентству «РИА Новости» заявили, что информация ряда СМИ о якобы поражении 80% легких у Алисы Фрейндлих недостоверна.

Сейчас актриса находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова ФМБА России. Как уточнили ТАСС в медучреждении, у Фрейндлих диагностировали коронавирус.

В БДТ, ведущей актрисой которого является Фрейндлих, РБК сообщили, что она находится в реанимационной палате.