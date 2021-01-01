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Пандемия коронавируса ,  
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Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Актриса находится в реанимации, где получает интенсивную терапию. По предварительным данным, на фоне болезни у нее развилась пневмония
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В Санкт-Петербурге госпитализировали народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Как сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник, сейчас она находится в реанимации.

Издание Life утверждает, что у 86-летней Фрейндлих на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Выявлено 80-процентное поражение легких.

В городском комитете по культуре Санкт-Петербурга агентству «РИА Новости» заявили, что информация ряда СМИ о якобы поражении 80% легких у Алисы Фрейндлих недостоверна.

Сейчас актриса находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова ФМБА России. Как уточнили ТАСС в медучреждении, у Фрейндлих диагностировали коронавирус.

В БДТ, ведущей актрисой которого является Фрейндлих, РБК сообщили, что она находится в реанимационной палате.

«В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — отметили в театре.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Пережила блокаду, окончила Ленинградский театральный институт им. Островского. За свою карьеру Фрейндлих играла в нескольких ленинградских театрах. С 1983 года служит в БДТ. Помимо театра Фрейндлих сыграла много ролей в кино. Среди самых известных фильмов с ее участием «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс».

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Автор
Артем Филипенок
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