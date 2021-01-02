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В больнице сообщили о состоянии заболевшей COVID-19 Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Состояние здоровья актрисы Алисы Фрейндлих, которую на прошлой неделе госпитализировали с коронавирусом, остается стабильным. Об этом сообщили ТАСС в клинической больнице № 122 им. Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге.

«Состояние без изменений, ночь прошла спокойно», — рассказали в больнице. Ранее врачи говорили о стабильно тяжелом состоянии актрисы.

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Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. Об этом стало известно спустя три дня. Представитель клиники уточнил, что до больницы в течение недели актриса лечилась дома.

В начале декабря актрисе исполнилось 86 лет. С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). Среди ее наиболее известных киноработ — роли в фильмах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Сталкер» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

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