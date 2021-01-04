Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID за сутки

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Впервые с начала распространения коронавируса в России количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения SARC-CoV-2 в Санкт-Петербурге превысило этот показатель в Москве.

Такой вывод следует из данных оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 новых случай заражения коронавирусом.

Последний раз в Москве регистрировали менее 4 тыс. новых заболевших за сутки 28 октября, на максимуме 24 декабря столичные власти отчитались о 8,2 тыс. новых заражений.

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