В Петербурге из-за коронавируса закрылись музеи

Приостановили работу Эрмитаж, Петергоф, Русский музей. Более того, с 10 до 15 января музеи должны будут согласовывать с властями города мероприятия численностью более 50 человек

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Петербурге на время новогодних каникул закрылись федеральные музеи, они не будут принимать посетителей до 10 января. Такое решение Минкультуры приняло 4 декабря, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Кроме того, с 10 по 15 января, если музеи планируют мероприятие более чем для 50 человек, им придется согласовывать его проведение с комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Всего в городе более 20 федеральных музеев: Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Этнографический музей, Музеи политической истории, Арктики и Антарктики и другие.

В приказе Минкультуры указано, что приостанавливается доступ посетителей «в здания, строения, сооружения (помещения в них)», при этом не говорится о закрытии парков на их территории. Так, музей-заповедник «Царское село» сообщил, что Екатерининский, Александровский и Баболовский парки в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме. Останутся открытыми и парки Петергофа — Нижний, Ораниенбаум, парк Александрия. Попасть в парки можно бесплатно каждый день.