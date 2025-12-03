 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Технологии и медиа⁠,
0

Горелкин предположил, что Roblox «не услышала» сигнал РКН

Горелкин: в Roblox, видимо, не услышали сигнал РКН о неподобающем контенте
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что сбой в работе онлайн-платформы Roblox может быть связан с действиями Роскомнадзора (РКН).

«Видимо, сигнал услышан не был», — написал депутат в телеграм-канале.

Утром 3 декабря пользователи из разных регионов России сообщали о недоступности площадки Roblox, в том числе в мобильной версии. В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы.

Горелкин полагает, что сбой стал следствием того, что администрация Roblox проигнорировала предупреждение регулятора. «Не исключаю, что, если модерация будет должным образом усилена, а все требования <...> станут соблюдаться, игра снова станет доступна», — заключил он.

В январе Roblox удалила по требованию РКН контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Ранее Роскомнадзор нашел на платформе соответствующие материалы и внес ссылки на них в единый реестр запрещенной информации.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Антон Горелкин Роскомнадзор Roblox

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Материалы по теме
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Алисы» от «Яндекса»
Технологии и медиа
Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp в Новосибирске
Общество
Пользователи массово пожаловались на сбои в Х
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 14:19 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 14:19
Politico раскрыло план ЕК по кредиту Киеву на €165 млрд из активов России Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего Финансы, 14:33
ВТБ запустит в Китае для российских туристов сервис оплаты по QR-коду Финансы, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030 Спорт, 14:28
Совладелец «Дела» объяснил отказ от сделки с «Трансмашем» и «Росатомом» Бизнес, 14:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Песков отказался считать слова Рубио «вбросом» Политика, 14:14
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Санта-Клаус, ФРС США и Vanguard. Что еще поможет курсу биткоина в декабре Крипто, 14:07
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях Общество, 14:06
Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года Политика, 14:02
Тайвань разрешит выпуск стейблкоинов. Что думают власти Китая Крипто, 14:01
В Рязани пройдет «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» РБК Компании, 14:00