Горелкин предположил, что Roblox «не услышала» сигнал РКН
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что сбой в работе онлайн-платформы Roblox может быть связан с действиями Роскомнадзора (РКН).
«Видимо, сигнал услышан не был», — написал депутат в телеграм-канале.
Утром 3 декабря пользователи из разных регионов России сообщали о недоступности площадки Roblox, в том числе в мобильной версии. В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы.
Горелкин полагает, что сбой стал следствием того, что администрация Roblox проигнорировала предупреждение регулятора. «Не исключаю, что, если модерация будет должным образом усилена, а все требования <...> станут соблюдаться, игра снова станет доступна», — заключил он.
В январе Roblox удалила по требованию РКН контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Ранее Роскомнадзор нашел на платформе соответствующие материалы и внес ссылки на них в единый реестр запрещенной информации.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили