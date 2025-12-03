Горелкин предположил, что Roblox «не услышала» сигнал РКН

Горелкин: в Roblox, видимо, не услышали сигнал РКН о неподобающем контенте

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что сбой в работе онлайн-платформы Roblox может быть связан с действиями Роскомнадзора (РКН).

«Видимо, сигнал услышан не был», — написал депутат в телеграм-канале.

Утром 3 декабря пользователи из разных регионов России сообщали о недоступности площадки Roblox, в том числе в мобильной версии. В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы.

Горелкин полагает, что сбой стал следствием того, что администрация Roblox проигнорировала предупреждение регулятора. «Не исключаю, что, если модерация будет должным образом усилена, а все требования <...> станут соблюдаться, игра снова станет доступна», — заключил он.

В январе Roblox удалила по требованию РКН контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Ранее Роскомнадзор нашел на платформе соответствующие материалы и внес ссылки на них в единый реестр запрещенной информации.