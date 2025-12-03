 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Фадеев назвал неподготовленной модель отработки для врачей после вуза

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Параметры отработки для медиков после вузов не очень хорошо подготовлены, заявил РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. По его оценке, во многих регионах нет условий для их приема — возникает риск селить врачей в «гнилых избушках»
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В принятом законе об обязательной отработке для медиков после окончания вуза «есть что-то меркантильное», в нем не проработаны вопросы того, где и как будут размещать молодых врачей, сказал в интервью РБК глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Фадеев — РБК: «Человек что-то прочитал — это не повод тащить в кутузку»
Политика
Валерий Фадеев

«Когда в советское время отправляли молодежь по распределению, были условия. Квартиры мало кому давали, но общежитие давали всем. Сейчас говорят, пусть на местах решают эту проблему, но ведь чем беднее регион, тем острее там проблема с врачами. Где он найдет деньги на то, чтобы обустроить врачей? Куда будет их селить? В гнилые избушки?» — задается вопросом глава СПЧ.

Минздрав предложил сроки отработки для молодых врачей
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В принятом законе «есть что-то меркантильное: государство денег заплатило, а вы теперь отработайте», сказал Фадеев. По его словам, с отработкой, принятой в советское время, новые нормы не сравнить, так как тогда в общественном поле присутствовало «какое-то общее дело», к тому же в регионах были условия для размещения специалистов.

Также главу СПЧ беспокоит, почему отрабатывать будут только медики: «А инженеры? Где-то же нужны, наверное, инженеры или нет? Все это выглядит не очень подготовлено».

«Тех усилий, которые предпринимаются, недостаточно для того, чтобы проблема действительно была решена», — уверен Фадеев.

Закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей президент Владимир Путин подписал в ноябре. Согласно утвержденным правилам, обязательное заключение целевых договоров будет распространяться на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест. В случае нарушения условий договора студент обязан будет выплатить штраф. Обязательное наставничество будет длиться не более трех лет (точный срок наставничества утвердит Минздрав в соответствии со специальностями). Работать с наставником будет можно только в медучреждениях, оказывающих услуги по ОМС.

Закон также расширяет полномочия региональных властей, которые обязаны создавать условия для трудоустройства, организовывать наставничество и предоставлять дополнительные социальные гарантии молодым специалистам.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Валерий Фадеев Врачи образование Минздрав вузы
Материалы по теме
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров
Экономика
Госдума приняла закон об отработках для студентов-медиков
Политика
Путин подписал закон об отработках для студентов-медиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:59
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27