Фадеев назвал неподготовленной модель отработки для врачей после вуза

Параметры отработки для медиков после вузов не очень хорошо подготовлены, заявил РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. По его оценке, во многих регионах нет условий для их приема — возникает риск селить врачей в «гнилых избушках»

В принятом законе об обязательной отработке для медиков после окончания вуза «есть что-то меркантильное», в нем не проработаны вопросы того, где и как будут размещать молодых врачей, сказал в интервью РБК глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Когда в советское время отправляли молодежь по распределению, были условия. Квартиры мало кому давали, но общежитие давали всем. Сейчас говорят, пусть на местах решают эту проблему, но ведь чем беднее регион, тем острее там проблема с врачами. Где он найдет деньги на то, чтобы обустроить врачей? Куда будет их селить? В гнилые избушки?» — задается вопросом глава СПЧ.

В принятом законе «есть что-то меркантильное: государство денег заплатило, а вы теперь отработайте», сказал Фадеев. По его словам, с отработкой, принятой в советское время, новые нормы не сравнить, так как тогда в общественном поле присутствовало «какое-то общее дело», к тому же в регионах были условия для размещения специалистов.

Также главу СПЧ беспокоит, почему отрабатывать будут только медики: «А инженеры? Где-то же нужны, наверное, инженеры или нет? Все это выглядит не очень подготовлено».

«Тех усилий, которые предпринимаются, недостаточно для того, чтобы проблема действительно была решена», — уверен Фадеев.

Закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей президент Владимир Путин подписал в ноябре. Согласно утвержденным правилам, обязательное заключение целевых договоров будет распространяться на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест. В случае нарушения условий договора студент обязан будет выплатить штраф. Обязательное наставничество будет длиться не более трех лет (точный срок наставничества утвердит Минздрав в соответствии со специальностями). Работать с наставником будет можно только в медучреждениях, оказывающих услуги по ОМС.

Закон также расширяет полномочия региональных властей, которые обязаны создавать условия для трудоустройства, организовывать наставничество и предоставлять дополнительные социальные гарантии молодым специалистам.