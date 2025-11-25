Минздрав предложил сроки отработки для молодых врачей
Министерство здравоохранения подготовило проект, который устанавливает необходимые сроки работы с наставником для выпускников медицинских вузов в зависимости от их направления подготовки. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Согласно принятому в ноябре закону, чтобы успешно пройти первичную аккредитацию и быть допущенным к периодической, которая позволяет вести медицинскую деятельность, молодые врачи должны будут отработать с наставником до трех лет.
Проект Минздрава устанавливает сроки такой работы, которые различаются в зависимости от специальности и места работы. Это относится не только к ординаторам, но и к выпускникам среднего медицинского образования, бакалавриата и специалитета, которые решили не идти в ординатуру.
Чтобы получить право заниматься медицинской деятельностью, молодой специалист должен пройти первичную аккредитацию, которая включает тестирование, практику на тренажерах, а также разбор конкретных кейсов. В дальнейшем врач должен каждые пять лет подтверждать право на работу, проходя периодическую аккредитацию. Для нее требуется собрать портфолио, которое оценивает комиссия.
К примеру, для ординаторов максимальный срок — три года работы с наставником — предусмотрен только для выпускников направлений «детская хирургия», «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия».
Для врачей по направлениям «радиология», «рентгенология», «сексология», «генетика», «дерматовенерология», «диабетология», «косметология», «скорая медицинская помощь», «физиотерапия», «остеопатия», «общая врачебная практика (семейная медицина)», «гигиена детей и подростков», «дезинфектология», «паразитология», а также программам стоматологии и ортодонтии, базовый срок отработки будет полтора года. Для остальных специальностей ординатуры — два года.
Три года отработки также предусмотрены для выпускников специалитета по направлению «Лечебное дело», а для получивших среднее профессиональное образование — по программе медицинского массажа для людей с ограниченными возможностями здоровья. В остальных случаях — полтора или два года.
При этом срок работы в два раза меньше, если молодые специалисты будут работать в селах, поселках, городах с населением до 50 тыс. человек, а также на новых территориях. В таких случаях минимальный срок работы с наставником — один год.
Согласно принятым законодательным изменениям, все бюджетные места в ординатуре будут целевыми, то есть все студенты этого уровня подготовки, кроме платников, должны будут заключить целевой договор с работодателем. В связи с этим Минздрав будет устанавливать ограниченное количество мест по программам ординатуры.
Министерство подготовило порядок выдачи вузам заключения о максимально допустимом объеме приема в ординатуру. Принимать решение о количестве мест будет комиссия Минздрава на основании заявления, которое будет подавать сам вуз. В заявлении образовательные организации будут указывать количество мест, которые планирует выделить на программы ординатуры, а комиссия либо подтвердит, либо сократит эту цифру.
Принятые в ноябре изменения в закон «Об образовании» также ужесточают правила обучения по целевому договору. Если студент медицинского направления (всех форм обучения, кроме ординатуры) решит расторгнуть целевой договор или не захочет работать в организации, он должен заплатить компенсацию за потраченные на обучение средства, а также штраф в двукратном размере этой компенсации. Для ординаторов условия смягчили — они должны будут оплатить только компенсацию за обучение, без штрафов.
