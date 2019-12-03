В «Ростехе» назвали страшилкой претензии ФБР к приложениям из России

В «Ростехе» назвали страшилкой претензии ФБР к приложениям из России

Представитель госкорпорации сравнил действия ФБР с давлением на рынке вооружений, где США уже разучились конкурировать добросовестно

Сергей Чемезов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Претензии Федерального бюро расследований (ФБР) к разработанным в России мобильным приложениям напоминают приемы недобросовестной борьбы, которые применяются на рынке вооружений, где западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Об этом заявил «РИА Новости» представитель «Ростеха».

«Все это похоже на очередной вброс, на новую страшилку про русских, придуманную конкурентами», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что именно зарубежное программное обеспечение нередко содержит «закладки», позволяющие считывать информацию и удаленно влиять на работу оборудования.

«Вот что по-настоящему опасно», — считает представитель «Ростеха».