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В «Ростехе» назвали страшилкой претензии ФБР к приложениям из России
Представитель госкорпорации сравнил действия ФБР с давлением на рынке вооружений, где США уже разучились конкурировать добросовестно
Сергей Чемезов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Претензии Федерального бюро расследований (ФБР) к разработанным в России мобильным приложениям напоминают приемы недобросовестной борьбы, которые применяются на рынке вооружений, где западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Об этом заявил «РИА Новости» представитель «Ростеха».

«Все это похоже на очередной вброс, на новую страшилку про русских, придуманную конкурентами», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что именно зарубежное программное обеспечение нередко содержит «закладки», позволяющие считывать информацию и удаленно влиять на работу оборудования.

«Вот что по-настоящему опасно», — считает представитель «Ростеха».

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Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций

Ранее гендиректор компании Сергей Чемезов заявил, что вводя санкции в отношении «Ростеха» власти США действуют в интересах своих производителей оружия, пытаясь выдавить с рынков российское оружие, которое «по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит».

Во вторник стало известно, что ФБР ответило на запрос сенатора Чака Шумера об угрозе национальной безопасности со стороны разработанного россиянами мобильного приложения FaceApp.

Ведомство заверило сенатора, что рассматривает любое российское мобильное приложение или другую подобную продукцию как потенциальную угрозу, так как у российских служб есть «мощные возможности» в сфере информационных технологий, которые позволяют им получить доступ к телефонной связи и интернету напрямую.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о выводах ФБР.

FaceApp — программа, которая позволяет состарить или иным образом изменить лицо на загруженной фотографии. Для операционной системы iOS соответствующее приложение вышло в январе 2017 года, месяц спустя появилась его версия для Android. Летом этого года FaceApp стало особенно популярным, после чего на него обратили внимание власти США.

В июле Чак Шумер заявил, что приложение представляет собой угрозу для национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан. В разработавшей приложение компании Wireless Lab заверили, что FaceApp не передает загруженную в него информацию третьим лицам и не отправляет ее в облако.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ростех», мобильное приложение
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