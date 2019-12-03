Песков «с удовольствием» отказался от комментариев про расследование ФБР

Песков «с удовольствием» отказался от комментариев про расследование ФБР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался отвечать на вопрос о докладе Федерального бюро расследований (ФБР) США, касающемся угрозы нацбезопасности из-за российского приложения FaceApp. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я имею удовольствие от того, чтобы отказаться от комментирования действий ФБР» — сказал он.

Песков добавил, что не думает, что подобные решения ФБР могут остановить конкуренцию.

Материал дополняется.