Политика , 03 дек, 12:57
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Песков «с удовольствием» отказался от комментариев про расследование ФБР
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался отвечать на вопрос о докладе Федерального бюро расследований (ФБР) США, касающемся угрозы нацбезопасности из-за российского приложения FaceApp. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Я имею удовольствие от того, чтобы отказаться от комментирования действий ФБР» — сказал он.
Песков добавил, что не думает, что подобные решения ФБР могут остановить конкуренцию.
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