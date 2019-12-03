Медведев поручит еще раз обдумать штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Со ссылкой на свои водительские ощущения глава правительства заявил, что на не очень новых машинах такое превышение скорости «не ловится». В октябре он уже поручал проработать вопрос о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч

Окончательное решение о необходимости возвращения штрафов за превышение разрешенной скорости более чем на 10 км/ч (существовали до 2013 года) пока не принято. Об этом заявил глава правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе приема в Центральной общественной приемной партии. При этом премьер-министр усомнился в целесообразности введения таких штрафов, сославшись на свой водительский опыт.

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу сказать, что по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине не ловятся, в том числе и самим водителем», — цитирует премьера пресс-служба «Единой России».

Глава правительства пояснил, что на «не очень новых машинах» небольшое превышение скорости порой не видно даже на спидометре, так как «все прыгает». «Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей к ответственности привлекать просто в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», — высказал опасение Медведев.

«Я на самом деле считаю, что вот эти 10 км/ч — непонятно, чуть-чуть нажал [на педаль], и все», — пояснил глава правительства (цитата по ТАСС).

Он пообещал проработать этот вопрос. «Разберемся в этом. Поручение я дам, мы все это изучим», — сказал Медведев.