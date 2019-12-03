Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:49 21 день здоровой привычки. Адвент-календарь РБК Стиль и Barilla, 19:48 Медведев поручит еще раз обдумать штраф за превышение скорости на 10 км/ч Общество, 19:38 В многоквартирном доме в Подмосковье произошел взрыв газа Общество, 19:38 Как используют дронов в индустриальном строительстве РБК и Microsoft, 19:22 В США двоих россиян арестовали за попытку купить турбину в обход санкций Политика, 19:15 Время объединяться: чего ждать от программы Зальцбургского фестиваля 2020 Стиль, 19:07 Появилось видео с перевернувшимся в Воронежской области автобусом Общество, 19:06 Спенсер Богарт назвал четыре причины долгосрочного роста курса Bitcoin Крипто, 19:03 СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Мытищах Общество, 18:55 «Разве Роналду был соперником?» Реакция на вручение Месси «Золотого мяча» Спорт, 18:55 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 18:53 Трамп не исключил большой прогресс на встрече в «нормандском формате» Политика, 18:52 В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали суды Общество, 18:50
Общество ,  
0 
Медведев поручит еще раз обдумать штраф за превышение скорости на 10 км/ч
Со ссылкой на свои водительские ощущения глава правительства заявил, что на не очень новых машинах такое превышение скорости «не ловится». В октябре он уже поручал проработать вопрос о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч

Окончательное решение о необходимости возвращения штрафов за превышение разрешенной скорости более чем на 10 км/ч (существовали до 2013 года) пока не принято. Об этом заявил глава правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе приема в Центральной общественной приемной партии. При этом премьер-министр усомнился в целесообразности введения таких штрафов, сославшись на свой водительский опыт.

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу сказать, что по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине не ловятся, в том числе и самим водителем», — цитирует премьера пресс-служба «Единой России».

Глава правительства пояснил, что на «не очень новых машинах» небольшое превышение скорости порой не видно даже на спидометре, так как «все прыгает». «Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей к ответственности привлекать просто в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», — высказал опасение Медведев.

«Я на самом деле считаю, что вот эти 10 км/ч — непонятно, чуть-чуть нажал [на педаль], и все», — пояснил глава правительства (цитата по ТАСС).

Он пообещал проработать этот вопрос. «Разберемся в этом. Поручение я дам, мы все это изучим», — сказал Медведев.

Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч

В октябре 2019 года Медведев уже поручал МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций дополнительно проработать вопрос о целесообразности введения штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Представить свои выводы в правительство МВД должно было до 2 декабря. В начале ноября ведомство сообщило, что проработает вопрос.

А в декабре 2018 года МВД и Минтрансу уже было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. В марте представитель вице-премьера Максима Акимова, возглавляющего правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, сообщил, что она оценит обоснованность этих предложений. Сейчас минимальный штраф можно получить, если автомобиль превысил допустимую скорость более чем на 20 км/ч.

В интервью РБК Акимов назвал пересмотр действующих скоростных режимов дискуссионным вопросом. По его словам, в городских условиях порог превышения в 20 км/ч несет угрозу гибели и пешеходов, и пассажиров. А заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин также заявил, что МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, превышение полномочий
Материалы по теме
Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч
Общество
МВД и Минтранс предложили штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
Общество
СМИ узнали о поручении МВД по штрафам за превышение на 10–20 км/ч
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter