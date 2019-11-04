МВД изучит необходимость штрафов за превышение скорости до 20 км/ч

В МВД России проработают вопрос целесообразности введения штрафов за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении сказано, что ведомству поручили проработать этот вопрос с участием заинтересованных органов власти и организаций. Речь идет об административной ответственности за превышение скорости на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч.

Председатель правительства Дмитрий Медведев 25 октября поручил МВД до 2 декабря изучить вопрос возвращения в административный кодекс штрафов за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Такое решение Медведев принял после совещания в Екатеринбурге, на котором губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил вернуть эти штрафы. Инициативу он объяснил тем, что фактический порог разрешенной скорости в городах составляет 79 км/ч, что увеличивает число ДТП с летальным исходом.

Впервые вернуть ответственность за превышение скорости на 10–20 км/ч власти предлагали в декабре 2018 года. Если эти нормы будут одобрены, только в Москве может быть выписано дополнительно 50 млн штрафов.