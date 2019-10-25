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Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч
В соответствии с поручением доклад о целесообразности введения штрафов за превышение разрешенной скорости более чем на 10 км/ч должен быть представлен в правительство к 2 декабря
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение автомобилистами разрешенной скорости на 10–20 км/ч, сообщает «Коммерсантъ». Со ссылкой на подписанный премьер-министром документ газета пишет, что соответствующий доклад должен быть представлен в правительство к 2 декабря.

К этому же сроку МВД должно представить предложения о сокращении роста смертности в ДТП, а Минздрав и Минтранс — варианты скорейшей госпитализации людей, пострадавших в ДТП на границах нескольких регионов.

Поручения, как отмечает «Коммерсантъ», были даны Медведевым по итогам прошедшего 16 октября в Екатеринбурге совещания о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда с предложением о снижении ненаказуемого порога превышения разрешенной скорости в населенных пунктах с 20 км/ч до 10 км/ч выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Потому что, когда разрешенная скорость 60, плюс 20 — ненаказуемый порог, 80 км в час, это ситуация крайне сложная, и гибель на пешеходных переходах мы видим в городах довольно часто», — пояснил губернатор, добавив, что и сам порог разрешенной скорости в городах необходимо снизить с 60 км/ч до 50 км/ч.

РБК направил запрос в МВД России.

Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

В середине декабря поручения о разработке предложений по возвращению штрафов за превышение скоростного режима на 10–20 км/ч были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Максимом Акимовым.

«Мне кажется эта идея перспективной, правильной», — заявил в январе 2019 года Акимов, отметив, что ужесточение ответственности благоприятно повлияет на безопасность на дороге. Вице-премьер пояснил, что зазор в 20 км/ч появился из-за отсутствия технической возможности у использовавшихся ранее приборов фиксировать точную скорость движения транспорта.

В сентябре генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что МВД поддерживает идею снижения ненаказуемого скоростного порога до 10 км/ч.

Отвечая на вопрос, будет ли этот порог снижен только в рамках городского цикла или на всех дорогах, включая автомагистрали, Кузин сказал, что этот вопрос рассматривается «во всей плоскости Правил дорожного движения без исключений».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Екатерина Костина
Теги: Дмитрий Медведев, ДТП, штраф, превышение скорости
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