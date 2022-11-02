«Лента»: спрос на питьевую воду в Волгограде после аварии вырос на 300%

«Лента» сообщила о выросшем на 300% спросе на питьевую воду в Волгограде

Власти Волгограда заверяют, что в магазинах хватает воды. Роспотребнадзор рекомендовал жителям двух районов города пить только бутилированную воду, а идущую из-под крана использовать в технических целях

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ретейлер «Лента» зафиксировал рост спроса на питьевую воду в Волгограде, где произошла крупная авария на канализационном коллекторе, на 300%, сообщил РБК представитель сети.

«Спрос удовлетворяем, запасы есть», — сказал он. Согласно данным на сайте «Ленты», у сети три магазина в городе.

В администрации Волгограда ранее заявили РБК, что в городе нет дефицита питьевой воды. Если она заканчивается в маленьких магазинах или отдельных сетевых точках, «сети тут же перебрасывают товар из других магазинов».

Региональное управление Роспотребнадзора ранее рекомендовало жителям Ворошиловского и Советского районов пить только бутилированную воду, а ту, что идет из-под крана — использовать в технических целях.

В ночь на 28 октября на улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. Часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы города, в Волгограде ввели режим ЧС. Как передает V1.RU, изначально при устранении последствий аварии попытались перебросить поток из прорванной трубы в другую, но в ходе работ выяснилось, что повреждены обе.

В городской администрации причиной случившегося назвали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных. Из-за аварии почти 200 тыс. человек остались без холодной воды. Часть детских садов и школ в Ворошиловском и Советском районах перевели на каникулы. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

2 ноября администрация Волгограда и губернатор области Андрей Бочаров сообщили о восстановлении одной из двух труб. Вскоре после этого V1.RU и другие СМИ со ссылкой на очевидцев написали, что коллектор вновь лопнул. В мэрии это не подтвердили. По словам Бочарова, восстановительные работы завершатся до конца недели.