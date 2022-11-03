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Эфиоп на внедорожнике попытался прорваться через КПП у Пентагона

CBS: гражданин Эфиопии попытался на внедорожнике прорваться через КПП у Пентагона
Мужчина после задержания заявил полицейским, что ненавидит Америку и пытался убить кого-нибудь. Его арестовали
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Гражданин Эфиопии попытался на внедорожнике прорваться через пункт пропуска в комплекс Минобороны США (городской округ Арлингтон, штат Виргиния). После задержания он заявил, что «ненавидит Америку», сообщает CBS со ссылкой на документы суда.

Инцидент произошел на прошлой неделе. 36-летний житель Виргинии Тамират Ехуалаворк проехал через КПП возле Пентагона, где его машину попыталась остановить полиция. После этого Ехуалаворк развернул свой Ford Expedition по направлению к одному из охранников и прибавил скорость.

«Офицер направил оружие на машину и начал кричать, чтобы нарушитель остановился и покинул машину, но Ехуалаворк команды проигнорировал», — заявила полиция. Машину прижали к обочине, а водителя вытащили оттуда силой. После этого на него надели наручники, так как он продолжал сопротивляться.

«Ехуалаворк сказал офицерам: «Я ненавижу Америку и пытался убивать людей», — показали охранники. Суд поместил его под арест. Как отмечает New York Post со ссылкой на документы суда, гражданин Эфиопии въехал в США по визе, но его миграционный статус неясен.

В августе 2021 года Пентагон перевели на осадное положение из-за сообщений о стрельбе близ здания. Они произошли на автобусной остановке перед входом, которым пользуются сотрудники ведомства. В результате погиб сотрудник полиции.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
США Пентагон мигранты Минобороны США Эфиопия
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