CМИ сообщили о смерти полицейского после стрельбы у Пентагона

Сотрудник полиции на месте перестрелки (Фото: Andrew Harnik / AP)

На автобусной платформе у Пентагона застрелили сотрудника полиции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Из-за стрельбы у Министерства обороны США входы и выходы в здание были заблокированы, из-за чего персоналу не разрешалось выходить на улицу. Позднее блокировка здания была снята, сообщили в пресс-службе Агентства по охране сил Пентагона. «Пентагон снял блокировку здания. Коридор 2 и вход в метро остаются закрытыми. Коридор 3 открыт для пешеходного движения», — говорится в сообщении.

Отдел пожарной охраны округа Арлингтон передал в Twitter, что пострадавших несколько, об их состоянии ничего неизвестно.

Ранее охрана Пентагона сообщала, что стрельба произошла в центре транзитных перевозок, где находятся остановки автобусов и станция метро. AP передавал, что по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждал, что были ранены трое человек. Одного пострадавшего доставили в больницу на вертолете, а двух других — на машине скорой помощи.